Inaugurata la nuova sede del “Centro Insieme” ad Avellino

È stata inaugurata ieri mattina la nuova sede del “Centro Insieme”, un punto di riferimento per la comunità irpina da oltre 50 anni. La struttura, disposta su 4 livelli e con una superficie totale di circa 1200 mq, si trova in una zona centrale di Avellino in via Giuseppe Marotta 16. Il nuovo Centro è stato progettato per ottimizzare il comfort e la funzionalità, a beneficio della salute e del benessere dei pazienti.

L’evento è iniziato con la benedizione del parroco Don Emilio Carbone ed è proseguito con il taglio del nastro da parte del sindaco di Avellino, la dott.ssa Laura Nargi.

Erano presenti, tra gli altri, come rappresentanti dell’ASL di Avellino, il direttore del dipartimento di salute mentale e della U.O.C. di neuropsichiatria infantile Dott. Domenico Dragone e il primario emerito del dipartimento di salute mentale Dott. Pietro Bianco.

A rappresentare le istituzioni politiche oltre al sindaco di Avellino, sono intervenuti il Presidente della V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania Arch. Enzo Alaia, il consigliere regionale Arch. Maurizio Petracca e la Consigliera delegata alle pari opportunità della Regione Campania Rosetta D’Amelio.

Nel discorso inaugurale della proprietà, nella figura del Dott. Arcangelo Iapicca, insieme ai ringraziamenti di rito, sono stati evidenziati i miglioramenti funzionali apportati con la realizzazione del nuovo centro di riabilitazione complessa accreditato con il Sistema Sanitario Regionale. In conclusione un passaggio sui progetti futuri che prevedono il completamento, ai piani superiori dell’immobile, di un centro diurno per disabili e di un centro diurno per anziani. Tutto ciò consentirà di garantire al territorio un’offerta di servizi sanitari più ampia e trasversale.

Il “Centro Insieme” è un centro di riabilitazione che eroga prestazioni nei confronti di pazienti affetti da disabilità complesse di tipo fisico, psichico e sensoriale.

Le terapie sono indirizzate a chi affronta:

* Disturbi dell’apprendimento

* Disturbi della comunicazione

* Disturbi sensoriali e neurosensoriali

* Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo

* Disturbi neuropsicologici

* Disturbi cognitivi, emotivi e comportamentali

* Danni encefalici

* Sindromi metaboliche e cromosomiche

Le attività riabilitative attivate presso il nostro centro comprendono:

Logopedia

Neuropsicomotricità

Psicoterapia

Fisioterapia neurologica, ortopedica e respiratoria