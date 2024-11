M5s, Sara Spiniello donna più votata in Campania. Ora il secondo turno

Il 9 e 10 novembre si tengono le votazioni per eleggere il delegato della Circoscrizione sud nel Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. Le votazioni avvengono tramite la piattaforma online SkyVote e gli iscritti certificati da almeno sei mesi riceveranno un’email con il link per votare. Ci saranno due turni di voto: il primo a livello regionale e il secondo a livello circoscrizionale. Nel primo turno l’attivista del Movimento 5 Stelle di Avellino Sara Spiniello è risultata la donna con più voti della Campania con 420 preferenze.

Spiniello sui social ringrazia e commenta così: “Voglio prendermi un momento per ringraziarvi di cuore per il vostro prezioso supporto! Con 420 voti ho ricevuto un incoraggiamento incredibile e sono veramente grata a ciascuno di voi. Oggi è un altro giorno importante: si vota per il secondo turno. Spero di poter contare ancora sul vostro sostegno e sul vostro voto. Insieme possiamo continuare a costruire un futuro migliore”.