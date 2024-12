Lezioni di legalità: i Carabinieri in cattedra per sensibilizzare i giovani

Promuovere la cultura del rispetto delle regole e sensibilizzare i giovani sui pericoli del mondo contemporaneo: è questo l’obiettivo delle lezioni di legalità organizzate dal Comando Compagnia Carabinieri di Benevento nelle scuole del capoluogo e hinterland. Iniziative che si articolano in una serie di incontri coinvolgenti e formativi, capaci di mettere al centro i temi più attuali e rilevanti per le nuove generazioni.

All’Istituto Comprensivo Statale Giovan Battista Bosco Lucarelli di Benevento, il Comandante della Compagnia capoluogo, Maggiore Emanuele Grio, accolto dal Dirigente Prof. Domenico Zerella Venaglia, dai responsabili dei plessi prof.sse Adelaide Margherita Ranauro e Alessandra Zollo e dal corpo Docenti, ha incontrato circa 100 studenti dell’ultimo anno della scuola Primaria dei plessi San Vito e San Modesto in un ciclo di incontri focalizzati su problematiche quali bullismo, cyber bullismo, i pericoli della “rete”, la smartphone addiction, la violenza domestica e la dipendenza dai videogames. Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del cyberbullismo e ai rischi legati alla condivisione di contenuti privati sui social network.

Le lezioni di legalità, organizzate dai Carabinieri, rientrano in un ampio progetto promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per diffondere la consapevolezza e il rispetto delle regole nelle scuole. Collaborando con Dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie, i Carabinieri auspicano di contribuire alla formazione di una società basata su valori condivisi e sulla partecipazione attiva dei cittadini, educare i giovani a essere responsabili e consapevoli, a rispettare le regole e a rivolgersi alle Istituzioni per ogni necessità, un messaggio chiaro e forte quello dell’Arma che spera di poter lasciare un segno indelebile nelle coscienze dei cittadini di domani.