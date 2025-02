I Carabinieri in prima linea nella prevenzione alle truffe agli anziani

La Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi conferma quotidianamente il proprio impegno nella campagna di sensibilizzazione promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri contro le truffe agli anziani.

Nell’ultima settima numerosi gli incontri di sensibilizzazione effettuati dai carabinieri dell’Alta Irpinia con i cittadini più anziani, in particolare ad Andretta presso il Santuario “Stella del Mattino”, frazione Mattinella, a Cairano presso la chiesa dell’Immacolata ed a Sant’Andrea di Conza presso la Chiesa Madre di San Domenico.

In ultimo, proprio nel pomeriggio di ieri, il Comandante della Stazione Carabinieri di Bisaccia ha incontrato la comunità di quel comune presso il locale centro Polifunzionale, dove una cinquantina di persone, tra anziani e familiari, hanno ricevuto dal Maresciallo importanti suggerimenti per riconoscere le tecniche più utilizzate dai truffatori per adescare le vittime.

Il consiglio fondamentale: nel dubbio contattare sempre il numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24.