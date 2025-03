Incendio in località Madonna della Neve Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco in azione

QUINDICI- Un incendio ha interessato nel tardo pomeriggio di ieri una zona di sterpaglie in località Madonna della Neve, poco distante dalla chiesetta che si trova sulla montagna nel territorio di Quindici. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali della Stazione di Marzano di Nola, che hanno immediatamente attivato anche i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per qualche ora. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri Forestali per ricostruire la dinamica e le cause del rogo.