In carcere tunisino già arrestato dalla Polizia

Poliziotti della Squadra Volanti della Questura, nel pomeriggio del 21 febbraio, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Avellino, nei confronti di un cittadino tunisino già arrestato dalla Polizia nella notte del 15 febbraio e già sottoposto agli arresti domiciliari.

In particolare, il 24enne era stato arrestato insieme ad altri due giovani connazionali per i reati di lesioni e resistenza a P.U. ed il GIP in data 15 febbraio, dopo averne convalidato l’arresto, aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso un’abitazione sita nel centro storico del comune di Avellino.

Nei giorni successivi, nello specifico il 18 ed il 19 febbraio, gli operatori di Polizia recandosi presso il domicilio di cui sopra constatavano l’assenza del 24enne e procedevano a denunciarlo per evasione.

Successivamente nella serata del 20 febbraio, durante i servizi di controllo del territorio, lo stesso veniva avvistato dagli operatori di Polizia nei pressi di Piazza Kennedy, ragione per la quale veniva bloccato ed accompagnato nei locali della Questura per essere tratto in arresto per evasione e, su indicazione del Pm di turno, ricollocato agli arresti domiciliari.

Infine, nel pomeriggio del 21 febbraio, il Gip presso il Tribunale di Avellino con ordinanza disponeva la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere che veniva subito eseguita dagli operatori della Squadra Volanti, i quali associavano il tunisino presso la Casa Circondariale di Avellino.