Regionali, Mastella: saremo in campo Festa? Non lo sento da parecchio

AVELLINO- “L’ho letto da qualche parte. Non lo sento da parecchio. Dipende pure da cosa vuole fare. So cosa vogliamo fare noi, non so cosa voglia fare lui. Ne dove è collocato con molta franchezza”. Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di “Noi di Centro” ha chiarito la vicenda del confronto in una cornice civica con l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, di cui si era parlato nei mesi scorsi proprio in vista delle regionali. Questa mattina Mastella ha inaugurato la sede provinciale di Noi di Centro in Via Fratelli Iannaccone, insieme al riferimento provinciale del suo gruppo, l’avvocato Antonio Della Porta. La sua lista alle prossime Regionali ci sarà, con De Luca se sarà candidato o dopo un ragionamento con il centrosinistra, partendo dal fatto che, spiega Mastella “non siamo ascari” e che senza l’area centrale Pd e Cinque stelle perdono.

“Presenteremo una nostra lista alle Regionali, partiamo qua da Avellino dove abbiamo sviluppato l’ idea strategica delle aree interne, che ora sono molto trascurate. Per questo dobbiamo collaborare perchè bisogna costruire un’idea diversa, non soltanto progettuale, che codifichi questa risorsa che c’è e che viene anche messa un po da parte e trascurata. Occorre che le classi dirigenti di qua si facciano carico di tutto questo. Noi faremo la nostra parte, la nostra lista ci sarà. Aspettiamo il dato che arriverà il 9 o il 10 aprile, quando la Corte Costituzionale si riunirà per decidere. In questo momento ogni ragionamento su ” De Luca si o no” mi sembra abbastanza scortese, senza garbo politico e istituzionale. Se De Luca è candidato lo sosteniamo. Se non ci sarà De Luca ragioneremo con il centrosinistra. Ma il PD e i Cinque stelle sappiano che non possono ricevere il nostro consenso e a Benevento attaccarci, cosi’ come il Pd, occorre una congiunzione di interessi reciproci e soprattutto l’interesse per la Campania”. Clemente Mastella, nel breve intervento dopo il taglio del nastro della nuova sede è tornato anche sulle questioni regionali e nazionali, in un passaggio ha ammesso che se “fosse stato candidato Piantedosi avrei votato Piantedosi, che spero sia salvaguardato come Ministro dell’Interno, soprattutto dopo gli attacchi dai riferimenti di Musk in Italia. Piantedosi è di gran lunga uno dei migliori ministri di questo Governo, anche per la mitezza nel fare politica e nel confronto”. Il coordinatore provinciale di Noi di Centro Antonio Della Porta ha messo in evidenza come la nuova sede di Noi di Centro sia un’occasione per “dare risposte concrete ad una città come quella di Avellino. Per questo abbiamo il sostegno del presidente”.