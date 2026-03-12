Impennata dei prezzi nell’edilizia: ANCE e sindacati chiedono un intervento urgente

Numerose segnalazioni da parte delle imprese di rincari ingiustificati sui materiali da

costruzione nel territorio di Avellino hanno evidenziato l’esigenza di arginare gli effetti speculativi che le tensioni geopolitiche e la guerra in Iran stanno creando sui prezzi. Ma intervenire solo su carburanti e bollette non basta: serve misura ad hoc anche per i materiali non soggetti alle accise.

“Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni

da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati

petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l’acciaio e con aumenti dei costi di

trasporto”, spiega il presidente Ance Avellino Silvio Sarno.

“Purtroppo gli effetti delle tensioni geopolitiche e del conflitto in Iran sulle materie

prime sono già pesanti e riguardano tutta la filiera dell’edilizia, che nel territorio di

Avellino è impegnata in uno sforzo importante per portare a termine i lavori del PNRR nei

tempi previsti” continua il presidente Ance Avellino.

Questo il tema al centro della riunione urgente svoltasi in ANCE AVELLINO tra i componenti

del Consiglio Generale: Silvio Sarno, Carmine Marinelli, Francesco Basile, Alessandro

Ciampa, Luca Iandolo, Michele Di Giacomo, Ferdinando Boccuzzi Mirko Marsella, Fiorentino Sandullo, alla presenza anche di Raffaele Trunfio, Armando Zaffiro e Claudio Marsella e i Sindacati Massimo Graziano per la FILLEA CGIL, Giovanni Lo Russo per la FILCA CISL e Carmine Piemonte per la FENEAL UIL.

I sindacati hanno preso atto della situazione difficile delle imprese che hanno richiesto

interventi urgenti e hanno assunto l’impegno di trasferire le criticità locali alle rispettive

Confederazioni nazionali per evitare pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema.

“Auspichiamo l’adozione di uno strumento per sterilizzare l’aumento del gettito fiscale

derivante dall’incremento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione che risentono in

modo diretto o indiretto della crisi in atto”, così conclude il presidente di Ance Avellino,

Silvio Sarno.