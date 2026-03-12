Monteforte Irpino, degrado al Parco Fenestrelle: la consigliera De Sapio chiede interventi urgenti

La consigliera comunale e capogruppo di “Scegliamo Monteforte”, Rosa De

Sapio, segnala e chiede attenzione massima per il grave stato di abbandono e

di sporcizia che persiste lungo il Parco Fenestrelle, nell’area verde aperta di

Alvanella, all’altezza del Parco Sibilia, a Monteforte Irpino. Secondo quanto

segnalato dalla consigliera, lungo il parco continuano a essere presenti vetri rotti,

rifiuti e altri materiali pericolosi che rappresentano un serio rischio per i cittadini

che frequentano quotidianamente l’area, in particolare famiglie, bambini e

proprietari di animali domestici.

A dimostrazione della pericolosità della situazione, De Sapio evidenzia anche un episodio accaduto pochi giorni fa: un cane, mentre passeggiava con il proprio padrone all’interno del parco, si è ferito a una zampa proprio a causa dei numerosi vetri presenti nell’area.

“Non è più tollerabile che un luogo pubblico destinato al tempo libero e alla socialità versi

in queste condizioni – dichiara la capogruppo di “Scegliamo Monteforte” –. È necessario intervenire con urgenza per restituire sicurezza, decoro e vivibilità a uno spazio frequentato da tanti cittadini”. Per questo motivo la consigliera chiede al sindaco Siricio di intervenire immediatamente con una pulizia straordinaria della zona e di avviare una programmazione settimanale degli interventi di manutenzione e pulizia dell’area e l’eventuale chiusura notturna della stessa. Tra le proposte avanzate anche l’installazione di telecamere di

sorveglianza e l’intensificazione dei controlli da parte della polizia municipale, con verifiche giornaliere, al fine di prevenire nuovi episodi di degrado e abbandono di rifiuti. L’obiettivo, conclude De Sapio, è quello di tutelare i cittadini e gli animali che frequentano il parco e restituire dignità e sicurezza a uno spazio pubblico che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per il tempo libero e la qualità della vita della comunità.