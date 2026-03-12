Il maresciallo Trifone Giuseppe nominato Segretario Generale Provinciale del SIULCC

AVELLINO- Definita la nuova squadra dirigente regionale e territoriale .Tra i dirigenti del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Carabinieri anche il Maresciallo Trifone Giuseppe, nuovo eletto come segretario generale territoriale provinciale di Avellino e membro del consiglio regionale Campania.Si è svolto il 9 marzo a Caserta, presso l’Hotel Novotel, il congresso regionale del SIULCC – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Carabinieri – per la definizione e l’integrazione del gruppo dirigente della Campania. All’incontro hanno preso parte il segretario nazionale Sebastiano Calabrò e il segretario generale aggiunto Giuseppe Mineo. I lavori congressuali si sono aperti con un ampio e partecipato confronto sui temi della rappresentanza, della tutela del personale e del rafforzamento della presenza sindacale sul territorio campano. Il dibattito ha visto il contributo di numerosi associati, che hanno condiviso riflessioni e proposte sulle principali questioni che interessano il personale dell’Arma. Al termine della discussione si è quindi proceduto alle votazioni, con la conseguente definizione della nuova struttura dirigente regionale e territoriale.

Il congresso ha rappresentato un importante momento di confronto e di crescita per il SIULCC in Campania, confermando l’impegno del sindacato nel rafforzare la propria presenza sul territorio e nel promuovere una rappresentanza sempre più efficace e vicina alle esigenze dei carabinieri. Con la nuova squadra dirigente, il sindacato punta a consolidare il dialogo con il personale e a proseguire nel percorso di tutela e valorizzazione dei lavoratori dell’Arma.