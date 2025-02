Immigrazione clandestina, plauso del ministro Piantedosi all’operazione di Polizia e Guardia di Finanza

DOMICELLA- L’operazione contro lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina scattato nella mattinata di giovedi’ a Domicella riceve il plauso del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Sulla pagina del titolare del Viminale infatti, tra le operazioni di maggior rilievo che vengono segnalate ogni giorno c’e’ anche quella che ha visto in campo gli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, i militari della Tenenza Gdf di Baiano, agli ordini del luogotenente Francesco Senatore, il personale dell’Asl e dell’Ispettorato del Lavoro ed il Comune di Domicella, che gia’ aveva con una propria ordinanza posto il problema legato al sovraffollamento abitativo. Oltre a questa problematica sono state rilevate anche altre criticita’ legate proprio allo sfruttamento della manodopera, su cui saranno compiuti accertamenti da parte della Procura della Repubblica di Avellino. Il Ministro Piantedosi ha evidenziato l’operazione messa in campo in Irpinia: “Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno denunciato 7 cittadini stranieri in provincia di Avellino per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I soggetti aiutavano loro connazionali ad entrare illegalmente in Italia per poi costringerli a lavorare, in condizione di sfruttamento, all’interno di una fabbrica di tessuti nel comune di Domicella. 4 migranti irregolari sono stati espulsi”.