VIDEO/ Il cantiere della Dogana “aperto” agli architetti, Nargi: ognuno deve contribuire al rinascimento collettivo di Avellino

“Questa mattina apriamo per la prima volta le porte di un cantiere come quello della Dogana all’Ordine degli Architetti. Vogliamo che tutti, per le proprie competenze, possano concorrere a questo rinascimento collettivo”. Lo ha scritto il sindaco di Avellino Laura Nargi al termine del sopralluogo nel cantiere del recupero della Dogana. “Oggi è un bel giorno per iniziare a scrivere una nuova pagina di storia per Avellino e la sua comunità” spiega il primo cittadino di Avellino, che ha anche evidenziato il ruolo strategico di un tempo e quello altrettanto fondamentale che l’opera assumerà per la rinascita di Avellino. “Dopo la Torre dell’Orologio, il palazzo della Dogana rappresenta il simbolo più luminoso, il segno maggiormente identitario della nostra città. Un tempo, quella che oggi prende il nome di piazza Giovanni Amendola, si chiamava piazza Centrale. Centrale rispetto alla vita sociale e culturale di Avellino. Centrale rispetto ai traffici commerciali. Centrale rispetto al ruolo che Avellino ricopriva al tempo dei Caracciolo. E in questa agorà vitale e pulsante, la Dogana disegnata dal Fanzago, archistar del suo tempo, rappresentava la Wall Street del grano. Qui si definiva il prezzo di un mercato che si estendeva da Napoli alla Puglia.Per questo attorno al restauro filologico di questo straordinario monumento, firmato dall’architetto Giovanni Multari e dal suo studio, attorno al progetto della Nuova Dogana può e deve orbitare il rilancio di tutto il centro storico e con esso della città intera”