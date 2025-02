Grande inaugurazione ad Avellino: nasce l’autoscuola Amabile “ Avellino drive “

Avellino si prepara a brindare a una nuova avventura nel mondo della formazione alla guida. Venerdì 7 febbraio 2025, dalle 12:00 alle 15:00, si terrà la grande inaugurazione della nuova sede dell’Autoscuola Amabile, situata in Via Cristoforo Colombo n. 44, a pochi passi dalla nuova Autostazione. Un evento da non perdere, aperto a tutti coloro che vorranno festeggiare insieme ai titolari e allo staff questa nuova apertura, all’insegna dell’innovazione e della qualità didattica.

Una Storia di Successo dal 1971

L’Autoscuola Amabile affonda le sue radici nel lontano 1971, quando Giovanni e Mimma Antoniello decisero di mettere a frutto la loro esperienza maturata a Milano per aprire la loro prima sede ad Avellino, in Via Luigi Amabile. Nel tempo, l’impegno e la professionalità della famiglia Antoniello hanno permesso all’attività di espandersi con nuove sedi a Serino, Torella dei Lombardi, Cesinali e San Potito Ultra, garantendo a sempre più cittadini un servizio di qualità.

Oggi, la passione e la dedizione dei fondatori sono state trasmesse alle nuove generazioni, rappresentate dagli Avvocati Federico e Mimmo Antoniello, che continuano a guidare l’Autoscuola Amabile con lo stesso spirito di eccellenza e innovazione.

Avellino Drive: Tecnologia e Formazione all’Avanguardia

L’apertura della nuova sede “Avellino Drive” segna un ulteriore passo avanti nel mondo della formazione alla guida. L’obiettivo è offrire un metodo di insegnamento moderno e altamente efficace, in grado di rispondere alle esigenze di ogni allievo.

Tra i punti di forza della nuova sede e di tutte le autoscuole Amabile troviamo:

• Lezioni individuali di teoria e guida con istruttori altamente qualificati.

• Sistemi informatici all’avanguardia per supportare lo studio e la preparazione degli studenti.

• Monitoraggio dell’andamento degli allievi da remoto tramite una piattaforma dedicata.

• Rinnovo immediato della patente in sede, senza lunghe attese.

Grazie a queste innovazioni, l’Autoscuola Amabile continua a distinguersi come punto di riferimento per chi desidera conseguire la patente con un percorso formativo chiaro, efficace e all’insegna della sicurezza stradale.

Un Invito a Brindare Insieme

L’inaugurazione di Avellino Drive rappresenta un momento di festa non solo per la famiglia Antoniello, ma per tutta la comunità avellinese. L’appuntamento è per venerdì 7 febbraio, dalle 12:00 alle 15:00, in Via Cristoforo Colombo n. 44.

Un’occasione speciale per scoprire da vicino la nuova sede, conoscere lo staff e brindare insieme all’inizio di questa entusiasmante avventura. L’Autoscuola Amabile vi aspetta!