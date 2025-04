Al Liceo “Imbriani” di Avellino la sesta Maratona Pianistica

Giovedì 10 aprile si rinnova, giungendo alla sua Sesta Edizione, l’appuntamento con la Maratona Pianistica del Liceo Statale “P. E. Imbriani”, una vera Festa del Pianoforte e dei giovani pianisti delle Scuole Secondarie di I Grado e dei Licei Musicali della provincia di Avellino.

La manifestazione si articolerà in una sessione mattutina, dalle ore 10:00 alle 13:00, e una pomeridiana dalle ore 16.00 alle 19.00 circa. La prestigiosa sede di questa Sesta Edizione sarà lo Spazio Arena ex Chiesa della SS Trinità in via Trinità 32, in pieno centro cittadino e luogo ideale per lo svolgimento di una manifestazione dedicata interamente al Pianoforte.

Parteciperanno 10 Scuole Secondarie di I Grado e 4 Licei della nostra Provincia con una rappresentanza di 74 giovani pianisti di ogni classe con i loro docenti.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Sergio Siciliano, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Rocco Paolo Barbaro, del Liceo Statale “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino sono stati fra i maggiori fautori della nascita e dello sviluppo dell’evento nel corso degli anni. Si attende un pubblico numeroso e coinvolto nella partecipazione all’entusiasmo e all’impegno dei giovani talenti, speranza e ormai certezza del futuro musicale del territorio.