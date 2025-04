Birrificio Venitré di Grottaminarda premiato al Vinitaly Design Award 2025

Doppio riconoscimento per il Birrificio Ventitré di Grottaminarda (AV) al Vinitaly Design Award 2025, il concorso che premia il miglior Design dei prodotti alcolici, stimolando lo sforzo delle aziende e dei designer italiani al continuo miglioramento della propria immagine.

Il birrificio di Grottaminarda si è aggiudicato il Premio Bronze per la linea Ventitré in bottiglia, caratterizzata da illustrazioni che evocano le caratteristiche delle diverse birre, degli ingredienti, dei nomi o degli stili.

Si è aggiudicato, inoltre, il Premio Black, massimo riconoscimento del concorso, per la linea Black Out in lattina, dedicata a birre fuori dagli schemi, con stili audaci, autentici, peculiari e irripetibili, senza nome, identificate da un numero e dallo stile di riferimento.

Il design è frutto del lavoro di un team creativo d’eccellenza: Andrea Basile (BasileADV) – Art Direction, Giuseppe Salerno (Resistenza Type) – Font design, Fabio Marangoni – Illustrazioni.

“Siamo orgogliosi di portare l’Irpinia su un palcoscenico nazionale anche attraverso il linguaggio del design” – afferma Gennaro Morelli – “Rispettiamo la terra in cui viviamo, utilizzando fonti energetiche naturali e rinnovabili. La birra fermenta in Irpinia da acqua di sorgente; il malto d’orzo viene coltivato e maltato a pochi km da noi. Sosteniamo l’allevamento del nostro territorio con i malti residui delle nostre produzioni che diventano cibo per gli animali. I confezionamenti dei nostri prodotti sono completamente riciclabili e prodotti da aziende sostenibili, come le etichette e il packaging premiati in questi giorni a Verona nella splendida cornice del Vinitaly. Questi premi non sono solo un riconoscimento estetico, ma il segnale che il nostro modo di comunicare la birra arriva forte e chiaro.”

Il Birrificio Ventitré di Grottaminarda continua, così, a farsi notare per la qualità delle sue produzioni artigianali e per una visione creativa che unisce gusto, identità visiva e sperimentazione.