Il voto nei Comuni: Calitri, San Mango e Quadrelle già oltre il sessanta per cento

L’affluenza nei Comuni chiamati al voto registra il superamento della quota del cinquanta per cento in quasi tutti i paesi chiamati a rinnovare l’amministrazione comunale. A Calitri ha votato il 66,11% deglj elettori, alle elezioni precedenti era stato il 46,22%, A San Mango sul Calore ha votato il 63,12% (alle elezioni precedenti il 37%)

A Quadrelle il 61,89% (alle precedenti elezioni aveva votato il 57,03%). Ad Ariano Irpino il 53,14% (nelle precedenti consultazioni era il 52,78%) a Cervinara il 54,34% rispetto a poco più del 50% delle precedenti consultazioni, a Guardia dei Lombardi il 59,40% ( era il 23,97 alle precedenti elezioni) a Luogosano il 55,47% (alle precedenti elezioni era il 54,46) A Sorbo Serpico il 53,21% (alle precedenti elezioni il 48%). Ancora sotto la soglia del 50% invece a Quindici, Prata Principato Ultra ed Andretta.