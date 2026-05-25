Operaio di Lauro travolto e ucciso sull’A1: la Procura dispone l’autopsia

LAURO- Fissato per mercoledi’ mattina il conferimento dell’incarico medico legale per l’autopsia sulla salma del quarantaduenne Michele Amelia, operaio travolto e ucciso sull’A1 mentre stava eseguendo dei rilievi per un cantiere nel territorio di Bellona in provincia di Caserta. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta sulla morte del quarantaduenne di Lauro. Le indagini degli agenti della Sottosezione di Caserta Nord della Polizia Stradale dovranno accertare, anche con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza del tratto autostradale dove è avvenuto il tragico incidente, eventuali responsabilità. A coordinare gli accertamenti in questa prima fase e’ il sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere Nicola Camerlingo, che avrebbe già iscritto (un atto dovuto per consentire la partecipazione di eventuali responsabili all’accertamento tecnico irripetibile) una persona nel registro degli indagati, verosimilmente la persona alla guida della vettura che ha travolto il quarantaduenne operaio . Ad occuparsi dell’ accertamento tecnico sulla salma del quarantaduenne sara’ il medico legale Schiavone. I familiari della vittima potranno nominare un proprio consulente per partecipare all’accertamento medico legale.