Affluenza comunali, alle 23 superato il cinquanta per cento dei votanti ad Avellino

AVELLINO- Alle 23 hanno votato nei 72 seggi della città capoluogo il 54,66% degli elettori chiamati a decidere sul nuovo sindaco della città. Nelle precedenti consultazioni allo stesso orario aveva votato il 56,59%. Un dato in calo rispetto alle elezioni comunali del giugno 2024 in attesa dell’ultimo sprint, la chiusura dei seggi prevista per domani.
Redazione Irpinia
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