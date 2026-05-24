Affluenza comunali, alle 23 superato il cinquanta per cento dei votanti ad Avellino

Da
Redazione online
-
0
441

AVELLINO- Alle 23 hanno votato nei 72 seggi della città capoluogo il 54,66% degli elettori chiamati a decidere sul nuovo sindaco della città. Nelle precedenti consultazioni allo stesso orario aveva votato il 56,59%. Un dato in calo rispetto alle elezioni comunali del giugno 2024 in attesa dell’ultimo sprint, la chiusura dei seggi prevista per domani.