Il video messaggio di Pacia: siamo pronti a governare Moschiano

MOSCHIANO- Si e’ affidato ad un videomessaggio il candidato di Uniti per Moschiano Sergio Pacia, che ai suoi cittadini ha detto a chiare lettere: siamo pronti a governare. E ha garantito: “Basta alle gelosie e agli inciuci, ai litigi e ai fraintendimenti. E basta alle processioni religiose sotto scorta!!! Moschiano è abitata da gente perbene, onesta e laboriosa. Il nostro paese merita pace e stabilità, un’amministrazione unita e compatta che sappia rappresentarlo al meglio. Un’amministrazione forte, composta da persone che amano e vivono quotidianamente il paese come quelle che compongono la lista «Uniti per Moschiano»”. E ha aggiunto: “Persone generose, umili e altruiste che sapranno ben dimostrare come sia possibile, a piccoli passi, lavorare per il bene della comunità partendo dal dialogo e dal rispetto delle leggi”. E ha anche voluto rimarcare che: “Il primo obiettivo dovrà consistere nel ricostruire quel rapporto di fiducia tra cittadini e amministratori che è alla base di ogni sana comunità. Un rapporto che purtroppo è venuto a mancare in questi ultimi anni. Il Comune deve tornare a essere la casa dei cittadini, la casa di tutti!!!Abbiamo stilato un piano programmatico di 20 punti e 74 azioni tenendo conto delle reali necessità della comunità e del territorio, un programma che sarà implementato durante la nostra attività di governo con progetti, idee e proposte dialogando con voi”.