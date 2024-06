Addeo: la mia fedina penale limpida Scelta tra i giovani e la Torre di Babele

MOSCHIANO- “Avrei voluto concentrare il mio appello finale al voto su altri temi, assumendo un impegno con i miei concittadini, in particolare di trasparenza. Ma la campagna di odio personale scatenata nei miei confronti e le illazioni e bugie lette qualche giorno fa, mi impongono due precisazioni per difendere la mia onorabilita’ e la storia della mia famiglia”. Inizia cosi’ l’appello finale al voto di Rosario Addeo, il candidato sindaco della lista “Radici”. Ed ecco quali sono: “La mia fedina penale è pulita, se vogliono posso anche produrne una copia. Lo voglio dire ai miei concittadini, probabilmente ci sarà quale contravvenzione, visto che faccio milioni di chilometri per lavoro, ma non troveranno altro. Piuttosto mi chiedo una cosa: denunciare per i miei avversari e’ forse diventato un disvalore? Ma non era la lista della legalita’. Per denunciare serve coraggio e serve stare dalla parte delle denunce di ogni cosa che va contro la legge. Devo pensare che loro siano dunque dalla parte di chi non denuncia, penso che sia un bel biglietto da visita per chi si candida a guidare il paese”. Esaurite le precisazioni iniziali, Addeo si concentra sul messaggio politico che testimonia la sua presenza in campo alle amministrative che si chiudono tra qualche ora. “Abbiamo dato a Moschiano la possibilità di scegliere. Tra una lista di giovani e non come sono stati definiti con disprezzo dagli avversari “ragazzi di strada” e la lista dei soliti “noti”, che da anni tengono in ostaggio la stabilità politica del nostro paese. Dall’altra parte c’è una Torre di Babele, una lista dove ognuno parla una lingua diversa.”. E non può mancare una stoccata finale: “Moschiano in questi giorni ha visto crescere il turismo. Un merito che va ascritto alla lista di Sergio Pacia. Tanti turisti giunti a Moschiano per determinare l’esito del voto. Noi pensiamo che il governo di Moschiano lo devono scegliere i moschianesi, in modo libero e senza condizionamenti esterni. Per questo chiedo un voto di libertà ai miei concittadini”.