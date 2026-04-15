Il verdetto definitivo sul Nuovo Clan Partenio: alle tredici la lettura del dispositivo in Cassazione

AVELLINO- E’ il giorno decisivo del verdetto finale per il Nuovo Clan Partenio. I giudici della V Sezione Penale della Cassazione hanno disposto per oggi la lettura del dispositivo. Alle ore tredici la decisione. La sentenza era slittata qualche settimana fa per la conplessita ‘ delle questioni devolute dalla difesa. Il Sostituto Procuratore Generale Tommaso Epidendio, aveva chiesto l’ annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio per Giovanni Volpe , mentre ha chiesto di dichiarare l’ inammissibilità per i ricorsi di Diego Bocciero, Giuliana Brogna, Giuseppe Durante, Mariano Sabino e per , tutti gli altri il rigetto dei ricorsi. Gli imputati che hanno proposto ricorso contro la sentenza di Appello sono :Pasquale Galdieri, assistito dagli avvocati Valerio Spigarelli e Dario Vannetiello, Nicola Galdieri, assistito dagli avvocati Gaetano Aufiero e Giorgio Vianello Accoretti, Dello Russo Carlo, assistito dagli avvocati Gaetano Aufiero e Giuseppe Cincioni, Bocciero Diego, difeso dagli avvocati Raffaele Bizzarro e Stefano Montone, Valente Carmine difeso dagli avvocati Raffaele Bizzarro e Antonio Del Vecchio, Nigro Ernesto, difeso dagli avvocati Alberico Villani e Giorgio Vianello Accoriti, Nigro Giuseppina, difesa dagli avvocati Alberico Villani, Freda Renato, difeso dagli avvocati Patrizio Dello Russo e Fernando Letizia, De Simone Luigi, difeso dall’avvocato Raffaele Doria, Matarazzo Antonio, difeso dall’avvocato Antonio Leone, Genito Angelo, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella, Brogna Giuliana, difesa dall’avvocato Luigi Ferrandino, Mario Rosania, difeso dall’avvocato Alberico Villani, Giuseppe Durante, difeso dall’avvocato Fernando Tomeo, Moscariello Giuseppe, difeso dall’avvocato Carlo De Stavola, Volpe Giovanni difeso dall’avvocato Raffaele Tecce, Mariano Sabino, difeso dagli avvocati Rocco Bruno e Generoso Pagliarulo, Nittolo Ludovico e Martino De Fazio difesi dall’avvocato Gaetano Aufiero. La sentenza impugnata e’ quella di secondo grado emessa dalla Corte di Appello di Napoli. “Ritiene la Corte che gli elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’esistenza dell’associazione camorristica denominata Nuovo clan Partenio, contestata al capo 1) della rubrica” . E’ quello che era stato confermato relativamente al piu’ grave reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nelle 223 pagine della sentenza emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli il 17 giugno 2025, che aveva parzialmente riformato alcune posizioni processuali confermando però le condanne ai vertici del clan irrogate nel luglio del 2023 dal Tribunale di Avellino presieduto dal giudice Scarlato. I giudici di Appello avevano depositato il verdetto nei termini (la scadenza era il 17 settembre).