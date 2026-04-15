Trevico, ladri via con la cassaforte della Chiesa “Cattedrale”: rubati oro e una corona

TREVICO- I ladri portano via la cassaforte con l’oro della chiesa “Cattedrale” Santa Maria Assunta di Trevico. Un raid, come riporta “Ottopagine”, che ha sconvolto la comunita’ quello che avrebbe portato ad un bottino di oltre 10 chilogrammi di oro e una corona degli anni 30, custoditi all’interno della Chiesa. I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte in piazza Nicola Ferarra. Sul furto indagano i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.