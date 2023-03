Il Totocalcio torna di moda tra i giocatori

In questi ultimi anni le scommesse, i casinò online, il poker, il bingo hanno avuto una grande diffusione su Internet. Nuove tipologie di giochi che richiedono soltanto un dispositivo ed una connessione online, per divertirsi comodamente seduti dalla poltrona di casa. Poco più di un anno fa però è stato riproposto, in una veste completamente rinnovata, anche il celeberrimo gioco del Totocalcio. Una formula nuova che non ha nulla a che fare con il vecchio 13 in schedina ma più vicino alle esigenze dei giocatori moderni.

La nascita del Totocalcio

Il vecchio Totocalcio nasce il 5 maggio del 1946. Sin da subito riscuote un grandissimo successo tra gli italiani. Diviene infatti un’abitudine settimanale per milioni di giocatori appassionati di pallone. Pronosticare chi vincerà le partite della Serie A, B e C è un passatempo piacevole e al tempo stesso capace di regalare il sogno di una grande vincita. Nel corso degli anni, numerosi i premi elargiti ai giocatori, sempre più attratti dalla “schedina”. La più alta vincita è datata 7 novembre 1993, quel giorno un giocatore di Crema si portò a casa ben 5,6 miliardi di vecchie lire, corrispondenti agli attuali 3 milioni di euro.

La debacle e la rinascita del totocalcio

Dopo circa cinquant’anni dal suo debutto, il Totocalcio inizia a perdere gradualmente interesse nei giocatori, attratti da nuove forme di divertimento, su tutte le scommesse sportive. Scegliere di giocare anche soltanto una partita o crearsi da soli la propria multipla, affascina sin da subito i nuovi scommettitori. Il Vecchio Totocalcio dunque viene messo da parte.

A distanza di due decenni, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone un nuovo meccanismo dell’amato gioco, prendendo spunto proprio dalle scommesse sportive e abbinando alcune caratteristiche del vecchio totocalcio. La nuova versione, infatti, si mette in evidenza per le molteplici modalità e conservando il famigerato “tredici”, la combinazione più ricca di tutte.

Nuovo Totocalcio come funziona

Rispetto al passato, il nuovo totocalcio si può giocare sulle piattaforme internet autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). In alternativa è possibile recarsi di persona in ricevitoria.

Quali sono le sue principali caratteristiche? Ad ogni concorso vengono proposti una serie di eventi, distribuiti su due pannelli. Il primo prevede 8 partite obbligatorie, il secondo da 7 a 12 match “opzionali”. Nel primo pannello bisogna scegliere tra un minimo di due e un massimo di 8 gare, nel secondo si rimette la scelta al giocatore su quante e quali inserire in schedina, a partire da un minimo di uno.

Tutti gli esiti da pronosticare sono nel classico formato “1X2”. A questo punto bisogna scegliere la “formula”, da un minimo di 3 (due partite del primo pannello più una del secondo) a un massimo di 13 gare (otto obbligatorie e cinque opzionali). Disponibili nel mezzo le modalità Formula 5 (3 obbligatori + 2 opzionali), Formula 7 (4 + 3), Formula 9 (6 + 3), Formula 11 (7 + 4).

Come si vince al nuovo Totocalcio

Per vincere al nuovo totocalcio è necessario indovinare tutti i pronostici, ovvero tre per la Formula 3, cinque per la Formula 5, sette per la Formula 7 e via di seguito. Il costo per colonna è pari a 1 euro. Il nuovo totocalcio, secondo quanto reso noto dai vertici di ADM, in poco più di un anno dal suo lancio sul mercato, sta registrando numeri in costante crescita. La schedina per sognare nuovamente il tredici, pur in diversa veste rispetto al passato, è finalmente tornata.