A Grottaminarda il Comune è al lavoro per recuperare l’antica fiera dedicata a San Tommaso con l’organizzazione, per il 30 aprile prossimo, della Prima Mostra dei Prodotti Agroalimentari “San Tommaso”. Ad annunciarlo è la stessa amministrazione nella giornata in cui si festeggia il santo patrono di Grottaminarda che, per l’appunto, è San Tommaso d’Aquino. Per l’occasione tutte le scuole e gli uffici sul territorio comunale restano chiusi.

Sebbene sul calendario San Tommaso d’Aquino venga riportato il 28 gennaio (data della traslazione a Tolosa nel 1369), per Grottaminarda il 7 marzo (giorno della sua morte) rimane il giorno dedicato alla sua celebrazione.

La Comunità di Grottaminarda è molto devota al proprio Santo Patrono, tant’è che a lui è intitolato l’Istituto Comprensivo quale esempio per i giovani alunni poiché San Tommaso è stato un grande studioso; lo stesso Castello porta il nome d’Aquino, si narra, infatti, che nella torre all’interno dell’atrio del maniero, il teologo e filosofo medievale abbia avuto i natali insieme alla sorella gemella poi morta colpita da un fulmine.