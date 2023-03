La Cgil di Avellino celebra l’8 marzo inaugurando una panchina rossa

«La Cgil – dichiara Italia D’Acierno responsabile Coordinamento di genere Cgil Avellino – ritiene questi appuntamenti utili ad introdurre ad una prospettiva differente attraverso storie, persone ,mettendo al centro politiche di genere e riflessioni sul genere dentro e fuori le” mura di casa” dando una prospettiva differente ai ruoli che ci vengono imposti.

Viviamo in un mondo che spesso ci costringe a vivere vite insostenibili e che vorrebbe uniformarci ad un sistema patriarcale e spesso violento».

Le iniziative sono fatte con altre soggettività, associazioni, Apple Pie, Laika e Arci, sulla condizione sociale, sulla precarietà delle vite come una necessità, sull’ autodeterminazione, sul diritto di scelta delle Donne in particolare ma non solo.

Portiamo in primo piano le fragilità, perché agendole e non nascondendole sino valorizzate come risorsa e non come un tabù di cui vergognarsi; di violenza di genere in ogni sua forma: psicologica, economica, sociale, verbale, fisica; ci confronteremo sul diritto di vivere il proprio essere persona in ogni sua espressione:nella mente, nell’ anima attraversando il corpo nel desiderio di esprimersi senza sottostare a stereotipi e costrutti sociali.

Il nostro appuntamento è mercoledì 8 Marzo alle ore 15:30 presso la CdLT di Avellino in Via Padre Paolo Manna.

Per inaugurare la panchina rossa di genere grazie al patrocinio del comune di Avellino alle 15:30; Lancio e spiegazione della Zona detassata, in quest’area gli assorbenti sono gratis.

Le mestruazioni non sono una scelta e gli assorbenti e/o coppetta non sono un capriccio ma le modalità con cui vivere dignitosamente e serenamente la propria condizione di donna.Le mestruazioni non sono un lusso e da tempo il coordinamento delle Politiche di genere CGIL è impegnato affinché questa consapevolezza renda concreta l’eliminazione della tassazione sui prodotti igienici compostabili e non.

Per questo motivo la Cgil insieme ad Apple Pie, Laika, Arci Avellino promuovono la campagna: Zona Detassata, un’area in cui gli assorbenti sono gratuiti.

Le nostre sedi si dotano, da oggi, di tale box.