“Il sogno continua”, al Carcere Borbonico la nuova mostra di Calvetti

Sabato 21 febbraio, alle 17.30, il Museo Irpino inaugurerà nelle sale del Complesso Monumentale del Carcere Borbonico l’ultima esposizione – ad ingresso libero e gratuito – prevista nell’ambito della rassegna “Un anno di mostre al Museo Irpino”, promossa dalla Provincia di Avellino. Protagonista l’artista toscano Fabio Calvetti con la personale “Il sogno continua”: nato a Certaldo nel 1956 e formatosi a Firenze, Calvetti espone dagli anni ’90 in Europa, Stati Uniti e Oriente, con presenze in musei e gallerie internazionali. L’artista torna ad Avellino dopo la personale allestita in piena pandemia e significativamente intitolata “Lasciatemi sognare”. Da allora il suo percorso espositivo ha toccato sedi prestigiose come il Musée Essarts di Bram in Francia, Palazzo Grifoni a San Miniato, Palazzo Malaspina a San Donato in Poggio, AA Spazio Arte a Lugano, la Chiesa di Santa Maria della Spina a Pisa e il Nagaoka Kesakichi Memorial Museum in Giappone.

Il ritorno al Carcere Borbonico propone un viaggio nelle tematiche care all’artista: introspezione, silenzi interiori, attese sospese, difficoltà comunicative generate dai mutamenti sociali. Ricorrente la figura femminile, elegante e solitaria, immersa in interni senza tempo o in scorci urbani notturni. Accanto alle opere del suo percorso più classico, saranno esposti lavori recenti caratterizzati da maggiore libertà compositiva e dall’uso di nuove cromie, fino alla contaminazione con luci artificiali.

All’inaugurazione sarà presente Calvetti e, per l’occasione, il Museo Irpino prolungherà l’apertura fino alle 20.00. La mostra resterà visitabile fino al 28 marzo 2026, dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.