Piccoli Comuni: Aquino, confronto Anci occasione per rafforzare territori e servizi

“I piccoli Comuni rappresentano un presidio istituzionale fondamentale e un punto di riferimento per milioni di cittadini. Partecipare agli Stati generali dei piccoli Comuni significa contribuire a costruire soluzioni concrete per rafforzare la capacità amministrativa e garantire servizi di qualità anche nei territori più piccoli”. Lo ha dichiarato il sindaco di Montefredane (Avellino), Ciro Aquino, presente alla Nuvola di Roma per l’appuntamento conclusivo del progetto P.I.C.C.O.L.I., promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da Anci.

“Il confronto avviato in queste giornate – ha aggiunto – è essenziale per affrontare temi cruciali come la carenza di personale, la necessità di maggiore flessibilità normativa, la gestione dei bilanci e il ruolo strategico delle Unioni di Comuni. I dati dimostrano la solidità e la responsabilità amministrativa delle realtà sotto i 5mila abitanti, ma servono strumenti adeguati e un sostegno strutturale per garantire continuità amministrativa e sviluppo”.

“Porto a Roma l’esperienza di sindaco di una piccola comunità del Mezzogiorno – ha concluso – convinto che dal dialogo tra istituzioni e amministratori locali possano nascere proposte operative capaci di rafforzare le comunità e valorizzare il ruolo dei piccoli Comuni nel futuro del Paese”.