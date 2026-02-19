Addio al giurista Benigni, il ministro Piantedosi ne ricorda l’impegno civile

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del giurista Generoso Benigni, figura di grande rilievo nel foro campano: “Ai suoi familiari va tutta la mia commossa vicinanza in questo momento di tristezza e di dolore”.

Piantedosi lo ha ricorda come una figura di altissimo profilo umano e professionale, dotato di profonda cultura e, nondimeno, come un uomo che ha saputo coniugare l’attività giuridica all’instancabile impegno politico nell’interesse della città di Avellino, in specie negli anni difficili che si sono susseguiti dopo il terremoto del 1980.