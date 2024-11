Il sindaco Nargi: la revoca e’ mia prerogativa, assessori tecnici informati su incarico a termine

AVELLINO- “La decisione del sindaco nello scegliere la giunta non e’ impugnabile perche’ e’ una sua prerogativa”. E’ cosi’ che il sindaco di Avellino Laura Nargi, sollecitata sulle dichiarazioni dell’ex assessore Leandro Savio ha risposto a quanto e’ venuto fuori dalla stessa conferenza stampa di questa mattina. La fascia tricolore ha aggiunto: ” l’ho premiato, in questi mesi ha avuto l’onore di essere assessore del Comune di Avellino. Lo ringrazio per il lavoro svolto. Questo e’ quanto. Mi dispiace che si sia risentito. Ma questo era gia’ annunciato nel momento in cui l’ho nominato ho anche informato del suo incarico a termine. Ma l’ho annunciato piu’ volte, in consiglio comunale, ai giornali. Agli assessori tecnici ho chiesto la disponibilita’ per un breve periodo di tempo”.