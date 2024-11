VIDEO/ Palloncini bianchi e “Ovunque Sarai” per l’ultimo saluto a Michele Santoro

“Ci sarà sempre un po’ di te in noi e un po’ di noi in te. Ciao Michele.” Con queste parole, accompagnate dalle note di “Ovunque Sarai” di Irama, i compagni di classe e l’intera comunità di Mirabella Eclano hanno voluto dare l’ultimo saluto a Michele Santoro, il 18enne tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale in moto.

La Chiesa Madre di Mirabella era gremitissima per il funerale. A celebrare il rito funebre è stato Don Remigio Spiniello. A stringersi nel dolore della comunità anche il sindaco Giancarlo Ruggiero, che ha proclamato il lutto cittadino, e la dirigente scolastica del Liceo Aeclanum, Maria Ullucci. Michele frequentava la 5C del Liceo Scientifico – Scienze Applicate. “Tutta la comunità scolastica vive un profondo dolore, insieme alla famiglia di Michele,” ha detto la preside dall’altare.

Al termine della cerimonia, mentre la bara bianca veniva portata fuori dalla chiesa, è stato lanciato un corteo di palloncini bianchi, accompagnato dalle note di “Ovunque Sarai”.