Europa e crisi, Cacciari: ripartire da un senso politico e culturale

AVELLINO- “Che l’Europa manchi mi pare indubitabile. Come e’ chiaro che manchi una forza di mediazione e di compromesso che solo l’Europa puo’ svolgere come funzione e non mi pare la sta svolgendo”. Per questo il filosofo Massimo Cacciari pensa che per uscire dalla crisi e’ necessario : “ripartire da un senso culturale e politico dell’Europa”. L’ex sindaco di Venezia e’ stato ospite questa sera di un incontro al Circolo della Stampa per discutere proprio sulla crisi del Vecchio Continente. La filosofia ha il ruolo di imdicare un cammino di valori e storia per uscire da questa empasse. Del resto lo stesso Cacciari ha messo in evidenza come il tema della serata sarebbe stato concentrato su una domanda: “”Dove stiamo andando e se stiamo andando da qualche parte. Faremo una riflessione dal punto di vista storico politico piu’ che sulla cronaca”. Per ora il quadro induce al pessimismo: “Purtroppo pare che il fine dell’ Europa politica si stia dileguando. C’e’ un’ Europa mercantile, commerciale, che ha tante difficolta’ economiche, che deriva anche dalla situazione politica. L’Europa attuale non mi pare in grado di affrontare queste situazioni”.