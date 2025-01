Il Sindaco di Sirignano rinnova il suo sostegno al Consigliere Graziano e al Presidente Buonopane

Il sindaco di Sirignano, Antonio Colucci, ha voluto esprimere, con una dichiarazione ufficiale, il suo rinnovato sostegno nei confronti del Consigliere provinciale Pino Graziano e del Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per l’attenzione e l’impegno dimostrato verso il nostro territorio. Il vostro interesse rappresenta un grande valore per la comunità e un’importante occasione per promuovere le nostre bellezze e risorse. Grazie per aver contribuito a valorizzare ciò che rende unico il nostro territorio.

All’ amico Pino Graziano, Consigliere Provinciale, con le deleghe ricevute dal Presidente della Provincia , assume un ruolo strategico e fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del nostro programma.

“Siamo certi che il suo impegno, la sua competenza e la sua dedizione saranno determinanti per il successo delle iniziative in questi ambiti cruciali”, ha dichiarato il Sindaco Colucci.