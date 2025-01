Quarantenne al Pronto Soccorso con un colpo di pistola alla gamba: indaga la Polizia

AVELLINO- Si è presentato da solo al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino con una ferita da arma da fuoco alla gamba destra. A poche ore di distanza dal ferimento del diciannovenne Luigi Valente ancora un episodio criminoso a colpi di arma da fuoco tra la citta’ capoluogo e l’hinterland avellinese. L’uomo, un avellinese, è stato medicato ed è ancora ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Sul posto, allertati dal personale del Moscati, sono giunti gli agenti della Questura di Avellino, la Squadra Mobile. Il ferimento, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe avvenuto ad Atripalda. Si cerca di capire se ci possono essere collegamenti con l’episodio avvenuto a Rione Mazzini, allo stato non ci sono elementi però per collegare i due fatti e neanche per escluderlo.