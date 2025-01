A Contrada la commemorazione per il centenario della nascita del Vicequestore Antonio Ammaturo

Il Comune di Contrada, in collaborazione con l’Associazione Libera, ha organizzato un evento speciale per commemorare il centenario della nascita del Vicequestore Antonio Ammaturo, figura emblematica della lotta contro la criminalità e simbolo di impegno per la giustizia. L’evento, che si terrà il 25 gennaio 2025 alle ore 17:00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Contrada, rappresenta un’occasione unica per riflettere sulla figura di un uomo che ha dedicato la sua vita alla difesa della legalità, pagando con il sacrificio della sua stessa vita.

Antonio Ammaturo, Vicequestore di Polizia, ha sempre combattuto con coraggio e determinazione contro la criminalità organizzata, lasciando un segno indelebile nella lotta alla mafia. La sua memoria e il suo esempio rimangono tuttora fonte di ispirazione per chiunque si batta per una società più giusta e libera.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Contrada, Avv. Pasquale De Santis, che darà il benvenuto a tutti i partecipanti e sottolineerà l’importanza di momenti come questi per onorare la memoria di chi ha lottato per il bene della collettività.

Seguirà l’intervento del Referente Provinciale di Libera, Dott. Davide Perrotta, che presenterà l’attività dell’Associazione nella lotta alle mafie e la necessità di non dimenticare il sacrificio di uomini come Antonio Ammaturo, il cui esempio deve continuare a guidare le nuove generazioni.

La figlia del Vicequestore, la Dott.ssa Graziella Ammaturo, prenderà poi la parola per raccontare il lato umano di suo padre, ricordando il suo coraggio, la sua determinazione e il suo profondo impegno verso la giustizia, che gli è costato la vita.

Un momento particolarmente emozionante dell’evento sarà la proiezione di un documentario sulla vita di Antonio Ammaturo, realizzato dal regista Antonio Emanuele Ricci, che ripercorre le tappe fondamentali della carriera del Vicequestore, le sue battaglie contro la criminalità e la sua eredità nel campo della giustizia.

Le conclusioni dell’evento saranno affidate al Questore di Avellino, Dott. Pasquale Picone, che evidenzierà l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel continuare a seguire l’esempio di Antonio Ammaturo, quale punto di riferimento per la lotta alla criminalità.

L’evento si concluderà con un’esibizione musicale del Coro di Contrada “Schola Cantorum Jubilate Deo”, diretto dal Maestro Simone Gambaro, che offrirà un momento di riflessione e commozione attraverso la musica.