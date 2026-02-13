Il sindaco di Ariano “difende” Albanese: siamo con te, niente di antisemita nel discorso

ARIANO IRPINO- Il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza ha voluto esprimere la solidarietà della sua città a Francesca Albanese, la relatrice ONU finita ora anche nel mirino della Francia per una presunta dichiarazione antisemita. Franza ha riportato le parole e la parte del discorso incriminato: «il nemico comune dell’umanità è il sistema che ha reso possibile il genocidio in Palestina, incluso il capitale finanziario che lo finanzia, gli algoritmi che lo oscurano e le armi che lo rendono possibile». Questo è il discorso completo. Non c’è nulla di antisemita in questo”. Per questo il sindaco ha voluto esprimere la solidarietà e la vicinanza alla relatrice Onu: “Un grande abbraccio,

Francesca”.