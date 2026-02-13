Avellino, viola l’obbligo di firma: 20enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 20enne di origini nigeriane, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria. Il giovane, già arrestato per furto e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, reiteratamente non rispettava le prescrizioni impostegli.

Nella serata di ieri, durante un servizio di perlustrazione svolto nel capoluogo irpino, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha rintracciato il predetto all’interno di una struttura sanitaria in disuso. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo si inserisce nell’ambito della costante e capillare attività di vigilanza svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.