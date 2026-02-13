Vallo Lauro senza corse per Avellino: Pacia scrive alla Regione Campania e all’Air

VALLO LAURO- Un capoluogo di provincia senza nessun collegamento con sette comuni. Isolamento più totale per i trasporti pubblici tra Vallo di Lauro e Avellino. A rompere il silenzio totale degli amministratori della zona su un problema per studenti (in particolare quelli che frequentano il Conservatorio) e utenti (chi ha bisogno di raggiungere il capoluogo di provincia) e’ stato il sindaco di Moschiano Sergio Pacia. Il primo cittadino ha infatti scritto una nota sul collegamento Moschiano /Vallo di Lauro Baiano Avellino. Quella indirizzata al Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, al Direttore Generale Area Trasporti Regione Campania

Giuseppe Carannante, al Dirigente del Settore Servizi di trasporto pubblico

locale su strada e interventi connessi alla mobilità su gomma Lorella Iasuozzo e per conoscenza anche all’Amministratore dell’AIR Campania Antony Acconcia. “Con la presente- si legge nella nota del sindaco Pacia- si chiede alle istituzioni in indirizzo l’eventualità di poterprogrammare corse per l’area del Baianese via Taurano in considerazione che molti servizi per i nostri cittadini si trovano proprio in tale area, tra cui l’ASL o il Piano di Zona Sociale..Questa soluzione potrebbe migliorare tra l’altro anche i collegamenti con la città capoluogo Avellino interagendo con la linea Avellino Nola dell’AIR Campania, facendo sìcche senza ulteriore spesa e senza altre corse per Avellino potremmo avere un sevizio che copre l’intera giornata con coincidenze programmate”. Ora si attende una risposta da parte della Regione Campania..