Il sindaco Boglione invita Borrelli: segnalazioni lontane dalla verità, venga a verificare di persona

LAURO- Il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione ha invitato formalmente il parlamentare Francesco Emilio Borrelli a verificare di persona, con gli atti messi a disposizione presso il Comune di Lauro, l’infondatezza delle segnalazioni ricevute in merito ad alcune vicende collegate alle amministrazioni comunali sul territorio. Il primo cittadino ha scritto al parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra che di recente, al termine di un incontro nel Vallo di Lauro, aveva parlato di vicende inquietanti su cui avrebbe avviato un approfondimento. Il sindaco Boglione ha per questo annunciato tutta la disponibilità a mettere a disposizione del deputato gli atti che invece attestano il contrario di quanto segnalato. Nella lettera inviata a Borrelli, il primo cittadino di Lauro ha scritto: “Ho avuto modo di prendere attenta cognizione delle Sue recenti dichiarazioni concernenti le presunte problematiche emerse nel Vallo di Lauro, segnatamente quelle relative a società gravate da interdittive

antimafia operanti sul territorio che, nel caso del Comune di Lauro Le assicuro, per legge sono già escluse a “monte” dalla partecipazione ad eventuali opere pubbliche, nonché ai costi delle forniture apparentemente superiori alla media nazionale”. Per questo motivo, Boglione fornisce: “in qualità di Sindaco del Comune di Lauro, la più grande entità territoriale del Vallo, Le porgo la mia più pronta e incondizionata disponibilità alla massima trasparenza. Comprendo appieno l’ineludibile esigenza di fare

piena luce su tali asserzioni e, per l’effetto, Le rivolgo formale e cortese invito a recarsi presso la sede comunale di Lauro per un congiunto e approfondito esame di tutta Ia documentazione pertinente”. Quello che il primo cittadino di Lauro ritiene che sarà per lui “un onore e un dovere”, ovvero quello di “mettere a Sua completa disposizione tutti gli atti- ha aggiunto il sindaco di Lauro- le delibere, i contratti, qualsivoglia altro materiale utile a verificare la correttezza, la trasparenza e la liceità di tutte le azioni amministrative compiute dalla nostra Amministrazione. Sono fiducioso che, per mezzo di un’attenta disamina dei documenti, Ella potrà constatare l’infondatezza delle segnalazioni che Le sono pervenute”. Il sindaco di Lauro ha anche ribadito come ci sia un clima di piena collaborazione con le forze dell’ordine che operano sul territorio:

“Desidero altresì, ricordare, come il nostro territorio, e in particolare il Comune di Lauro, sia presidiato con solerzia da un Commissariato di P.S. e da una caserma dell’Arma dei Carabinieri- ha ricordato Boglione- Enti con i quali intratteniamo una costante e proficua collaborazione per garantire la legalità e la sicurezza pubblica”. Il sindaco ha chiuso la sua missiva ribadendo la discontinuita’ segnata dalla sua amministrazione comunale e anche il lavoro per chiarire alcune vicende del passato: “La nostra Amministrazione è profondamente impegnata in un percorso di marcata discontinuità rispetto al recente passato- ha chiuso Boglione- un impegno che si traduce quotidianamente nell’arduo tentativo di rendere la Casa Comunale un luogo di inviolabile trasparenza e rigorosa correttezza. Stiamo operando, senza sosta, per ripristinare la legalità e la correttezza nelle azioni politiche e nelle pratiche amministrative, aspetti che

purtroppo erano divenuti un lontano ricordo per la nostra stimata comunità

La esorto, pertanto, Onorevole, a voler verificare di persona la veridicità dei fatti che Le sono stati esposti e a confrontarli con la solida realtà documentale della nostra gestione. Sono certo che da questa verifica emergerà un quadro assai dissimile da quello che Le è stato prospettato, tanto è vero che allo stato sono stati trasmessi alla Corte dei Conti condotte di dubbia regolarità contabile, relativa a passate amministrazioni. Resto a Sua completa disposizione per concordare una data e un orario propizi per questo incontro”.