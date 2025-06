Treni a Sorrento e bus a Baiano, l’intervista del manager Eav fa infuriare i sindaci: rimuovetelo

BAIANO- L’intervista rilasciata all’edizione avellinese de “Il Mattino” dal manager Eav Umberto De Gregorio ha mandato su tutte le furie pendolari e amministratori del Baianese. Il fatto che per De Gregorio “Baiano e’ comodamente raggiungibile con i bus dall’autostrada” mentre i treni a Sorrento sono più urgenti visto che su gomma il trasporto richiederebbe tre ore, ha immediatamente portato il sindaco di Baiano Enrico Montanaro a chiedere che De Gregorio venga rimosso dal suo incarico, annunciando anche iniziative da parte degli amministratori: “Ormai siamo al delirio puro ! De Gregorio, che dovrebbe a mio avviso essere rimosso subito dalla guida di Eav , ammette in pratica che la vera ragione della chiusura della linea è la carenza di treni sulla linea per Sorrento. Una cosa davvero vergognosa”. Il sindaco Montanaro ha anche annunciato interventi presso le sedi competenti: ” Noi Sindaci non rimarremo in silenzio dinanzi a questa ennesima ingiustizia che sta colpendo il nostro territorio, e chiederemo in tutte le sedi che i diritti dei nostri cittadini vengano rispettati”.