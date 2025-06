Antonio, stroncato da un malore a trentotto anni: lutto e cordoglio ad Avella

AVELLA- La comunità di Avella e del Baianese in lutto per l’ improvvisa e prematura morte di Antonio D’Avella, 38 anni, stroncato da un malore mentre si trovava a lavoro a Castelvolturno. Marito e papà meraviglioso di una bambina di 6 anni, Antonio, come ha voluto ricordare il parroco di Avella Don Giuseppe Parisi: “ha sempre saputo farsi stimare da chi ha avuto il piacere di conoscerlo o di incontrarlo, per la sua educazione e per il suo indiscutibile rispetto verso tutti.La vita ha voluto che iniziasse così presto e repentinamente il suo viaggio dell’anima verso la pienezza dell’incontro con il Signore. Da parte mia vicinanza alla sua famiglia e tanta preghiera per la sua anima bella”. Cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale di Avella, in una nota l’Amministrazione Comunale di Avella si e’ infatti unita al cordoglio per la scomparsa di Antonio D’Avella. “Con profonda tristezza apprendiamo della prematura e tragica scomparsa di Antonio, giovane e generoso cittadino, per anni volontario del Nucleo Comunale Protezione Civile Avella. In questo momento di dolore, l’Amministrazione Comunale si stringe con affetto e vicinanza alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene, ricordandolo per il suo impegno silenzioso e concreto al servizio della collettività”.