Il ritorno di Alessandro Nesta a Formello: Avellino battuto 6-3 dalla Lazio in amichevole

Si chiude con un punteggio tennistico il test di metà estate tra Lazio e Avellino. La formazione capitolina, guidata da Gennaro Gattuso, ha la meglio per 6-3 sui lupi di Alessandro Nesta, in un match aperto da un commovente omaggio a Franco Baresi. I padroni di casa passano in svantaggio al 12′ grazie a un bel gol di Di Maggio, ma la reazione biancoceleste è immediata e devastante: il pareggio di Serra e una doppietta di Ratkov ribaltano completamente il risultato prima dell’intervallo (3-1). Nella ripresa, la Lazio allunga il passo con la marcatura di Belahyane e il rigore freddo trasformato da Artistico. L’Avellino, tuttavia, non si arrende: le reti di Besaggio e Pandolfi riaccendono brevemente la sfida, prima del sigillo finale di Taylor che fissa il risultato sul 6-3.

Nonostante il passivo, il tecnico del club irpino traccia un bilancio costruttivo: “È stato un test importante e siamo riusciti a tratti a mettere in difficoltà una squadra di questo livello. Sono molto contento della prestazione, nonostante il caldo intenso. Gattuso è un grande amico, un professionista preparato che non si arrende mai”.