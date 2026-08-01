Movida, ecco le regole per il mese di agosto

Stop alla movida selvaggia e più controlli per tutelare il riposo dei cittadini. Il Sindaco di Avellino Nello Pizza ha firmato l’ordinanza sindacale n. 414/2026, entrata in vigore oggi, 1° agosto, che stabilisce le nuove regole per la vita notturna avellinese.
I divieti si applicano su tutto il territorio comunale, non solo nelle zone del centro storico.
Fino al 31 agosto, dal lunedì alla domenica, scatta il divieto dalle ore 01:00 di: Vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche; Svolgere intrattenimenti musicali, sia all’interno che all’esterno dei locali.
Dal 1° agosto al 13 settembre, dalle 21:00 alle 06:00 è vietata la vendita per asporto di alcolici nei supermercati. Inoltre, dalle 21:00 alle 06:00 tutte le bevande (anche analcoliche) possono essere vendute solo in contenitori monouso: vietati vetro e lattine.
Chi viola le regole rischia multe da 500 a 5.000 euro. In caso di recidiva nello stesso anno, scatta anche la sospensione dell’attività da 1 a 7 giorni.
Dal 1° al 13 settembre, dal lunedì al giovedì il divieto scatterà già dalla mezzanotte.