Il Comune di Ariano Irpino a sostegno del popolo palestinese: mozione approvata in Consiglio

Il Consiglio Comunale di Ariano Irpino ha approvato una mozione che esprime il fermo sostegno al popolo palestinese e denuncia le atrocità perpetrate nella Striscia di Gaza dallo Stato di Isreaele.

“In un momento di crisi umanitaria senza precedenti, è fondamentale che la nostra comunità si faccia portavoce di giustizia e diritti umani”.

𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞:

1. Cessazione delle violenze

Chiediamo al Governo Nazionale di promuovere la cessazione immediata dell’aggressione militare israeliana, che ha portato a un genocidio attuato contro il popolo palestinese. La massiccia aggressione militare ha colpito inermi civili, distruggendo infrastrutture vitali come ospedali, scuole e centri umanitari, senza alcuna distinzione tra obiettivi militari e civili.

2. Riconoscimento del diritto internazionale

Riconosciamo gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare alla luce della decisione della Corte di Giustizia Internazionale del 19 luglio 2024, che ha dichiarato illegale la presenza di Israele nei Territori Palestinesi Occupati. È imperativo che il Governo ordini la cessazione e lo smantellamento totale delle operazioni militari e delle colonie entro il 17 settembre 2025.

3. Corridoi umanitari

Facciamo appello per l’apertura immediata di corridoi umanitari che garantiscano l’accesso ai beni di prima necessità per il popolo palestinese, in modo da sostenere l’emergenza umanitaria in atto.

4. Riconoscimento dello Stato di Palestina

Sosteniamo il riconoscimento dello Stato di Palestina, in conformità con il principio “due Popoli, due Stati”, che rappresenta una soluzione giusta e duratura per il conflitto.

5. Cessazione della cooperazione militare

Chiediamo la cessazione del “Memorandum di Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa”, sottoscritto a Parigi il 16.06.2003, e la fine della fornitura di armi e supporto militare a Israele.