Il prossimo 10 febbraio tutta San Michele di Serino sarà in piazza per BigMama a Sanremo. Tutti incollati al maxi-schermo che il Comune ha deciso di allestire per poter assistere alla serata dedicata alle cover, nelle quale l’artista irpina si esibirà in duetto con Elodie, cantante di livello internazionale, che ha voluto a tutti i costi salire sul palco dell’Ariston con Marianna.

Un successo per la giovane di casa nostra che ormai di strada ne sta facendo tanta. Dopo l’exploit del concertone dello scorso Primo Maggio, per BigMama arriva la meritata consacrazione con l’esibizione al festival della canzone italiana. BigMama ed Elodie canteranno “American Woman” dei The Guess Who, un brano dalla valenza fortemente politica.