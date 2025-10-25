Il progetto ferroviario di Ance Avellino nell’agenda di Cirielli: “Idea affascinante e importante. Sarà nel nostro programma”

Ritrovare la centralità di Avellino nella Campania che verrà. Ance Avellino questo pomeriggio ha portato all’attenzione del candidato Presidente del centrodestra Edmondo Cirielli il progetto ferroviario che si pone come obiettivo il collegamento del capoluogo alla mobilità su ferro regionale. Si tratta della prima tappa del percorso che vedrà l’Associazione a confronto con i candidati alla Presidenza della Regione Campania. In un incontro tenutosi presso la sede avellinese alla presenza dell’On. Naike Gruppioni, la presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ines Fruncillo, il sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone e le principali personalità del mondo imprenditoriale edile irpino.

Il presidente Silvio Sarno ha spiegato gli obiettivi del suo mandato, che da sempre è stato rivolto al reintegro dell’Irpinia nello schema regionale. “Abbiamo un interesse collettivo da coltivare. Lo sviluppo metropolitano arriva attraverso la mobilità su ferro”. Ponendo anche un suggerimento in vista dell’imminente campagna elettorale: “Quello che suggerisco di fare per questo territorio è recuperare il gap infrastrutturale. Siamo addormentati da troppo tempo, anche oltre gli ultimi 20 anni. Non mi interessa la polemica politica, dobbiamo essere pragmatici. Quando si parlerà di concretezza, serietà, da parte nostra ci sarà la completa disponibilità. Chiediamo solo un’interlocuzione continua”.

Un progetto che ha trovato il pieno favore di Cirielli che si è detto affascinato, pronto a inserirlo all’interno del programma elettorale del centrodestra: “Ho deciso di ascoltare gli ordini professionali, l’associazionismo, i sindacati e tutti i corpi intermedi. Le nostre sono idee che vanno sviluppate, il confronto dovrà essere permanente per poter arrivare all’obiettivo. Questa idea mi piace, mi affascina e lo metteremo nel nostro programma per poter prevedere degli step per far partire gli eventuali finanziamenti. L’elettrificazione tra Salerno e Avellino è ancora ferma al palo, siamo fermi a Mercato Sanseverino. Il collegamento tra mare e montagna potrebbe offrire un’opportunità unica per la Campania”.

Prosegue l’attività di Ance Avellino per sensibilizzare tutte le parti politiche che vorranno conoscere i contenuti del progetto infrastrutturale.