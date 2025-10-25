Regionali, Enzo Alaia in campo: 250 amministratori alla cena in suo sostegno

Il primo appuntamento della campagna elettorale di Enzo Alaia, consigliere regionale candidato al rinnovo del Consiglio Regionale della Campania nella lista Casa riformista per la Campania, organizzato a Luogosano, ha registrato la presenza di circa 250 amministratori locali – tra sindaci, assessori e consiglieri comunali provenienti da tutta l’Irpinia – affiancati da simpatizzanti e sostenitori.

Nel suo intervento di apertura, il consigliere regionale ha voluto salutare la sua comunità: “Questa straordinaria presenza non è un punto di arrivo, ma il risultato di un intenso lavoro di squadra, di una costante apertura alle esigenze delle comunità e di un’attenzione quotidiana ai problemi reali che amministratori e cittadini affrontano ogni giorno”.

Diversi gli interventi di amministratori che si sono succeduti nel corso della serata. In particolare, alcuni sindaci hanno preso la parola per testimoniare l’entusiasmo e la determinazione con cui intendono scendere in campo durante la campagna elettorale. L’impegno condiviso è di ottenere un risultato forte che permetta di incidere concretamente sul futuro governo regionale e sulle scelte strategiche, affrontando al meglio le questioni aperte di interesse per l’Irpinia, dalla sanità alle infrastrutture, dallo sviluppo economico al sostegno ai territori interni.