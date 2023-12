Il Procuratore Airoma agli avvocati: “Siamo parte di un’unica comunità”

“Siamo parte di un’unica comunita’”. E’ quanto poco fa, intervenendo alla cerimonia dello scambio di auguri organizzato presso l’Ordine degli Avvocati di Avellino ha voluto ribadire il Procuratore della Repubblica Domenico Airoma, che ha partecipato all’ appuntamento insieme al presidente del Tribunale “reggente” Roberto Melone e al suo predecessore Vincenzo Beatrice. Un messaggio di piena collaborazione, quello che Airoma ha voluto sottolineare al presidente Fabio Benigni e ai consiglieri dell’Ordine presenti. “Dobbiamo uscire da un equivoco di fondo-ha spiegato il Procuratore- Il fatto che noi perseguiamo, come è giusto che sia finalità ed interessi diversi, debba essere ritenuto incompatibile con un rapporto umano. Non è così, le relazioni umane sono fondamentali. Soprattutto in Tribunale creare un senso di comunità e di appartenenza. E’ molto importante. Sentirsi parte di un’unica comunità. Questo è fondamentale ed importante vieppiu’ se consideriamo che ci avviamo, purtroppo, lo dico nonostante siamo pronti a questa nuova sfida telematica, ma il telematico purtroppo per forza di cose ha il rischio di inaridire i rapporti umani. Allora iniziative come queste, spero che ce ne siano anche altre, servono a cementare quel senso di appartenenza che è proprio degli uomini”.