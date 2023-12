Rapina ed estorsione, arresti domiciliari per un uomo e una donna

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di arresto domiciliare per un uomo di 38 anni di Villa Literno e una donna di 40 anni di Cava de Tirreni. Questi soggetti sono gravemente indiziati di coinvolgimento in reati di rapina ed estorsione, secondo quanto evidenziato nelle indagini in corso. La misura cautelare è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo irpino, che ha coordinato l’inchiesta.

La vicenda ha inizio con la denuncia presentata lo scorso ottobre da un imprenditore di Pietrastornina. L’imprenditore aveva ricevuto minacce video-telefoniche da parte del 40enne coinvolto, il quale lo aveva costretto a consegnare una somma di denaro alla donna, che si era recata presso la sua abitazione.

Durante le indagini, i Carabinieri hanno acquisito informazioni rilevanti e recuperato immagini dai sistemi di videosorveglianza. Questi elementi hanno consentito di raccogliere prove considerate sufficienti per giustificare l’emissione del provvedimento cautelare.

Le indagini proseguiranno per far luce su questa vicenda e stabilire con certezza i dettagli e le responsabilità dei soggetti coinvolti.