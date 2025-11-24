Il primo discorso di Fico presidente: “Si parte da medicina territoriale e aree interne”

Il primo discorso pubblico di Roberto Fico da neo presidente della Giunta Regionale della Campania. Il candidato del fronte progressista si avvia alla vittoria con un margine di venti punti percentuale rispetto all’alfiere del Centrodestra Edmondo Cirielli.

“Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato sui territori: nessuno si è fermato, tutti hanno creduto in questo progetto e oggi, finalmente, ci siamo riusciti. Ringrazio la mia coalizione, che ha lavorato in modo saldo e pulito. Abbiamo costruito fiducia e partecipazione, e abbiamo reso ancora più forte questa alleanza che, da domani, sarà chiamata a governare al meglio la Campania. Lo faremo con metodi innovativi, mettendo al centro i territori e la partecipazione. Con grande umiltà, ascolteremo tutte le posizioni, anche quelle diverse. Ogni giorno costruiremo una Campania migliore. Da oggi sarò il presidente di tutti: tutte le persone contano e tutti i territori contano. Sin da subito lavoreremo sulla medicina territoriale. Gli impegni presi in campagna elettorale saranno dei veri e propri giuramenti. La prima azione sarà rafforzare i servizi territoriali, a partire dalle ASL, che devono essere in grado di assistere adeguatamente le persone con disabilità e autismo, con particolare attenzione alle aree interne. I sindaci saranno protagonisti della vita politica regionale, attraverso momenti strutturati di ascolto per co-programmare e co-progettare il futuro. Non esiste futuro che non parta dai territori. La lotta alle diseguaglianze, infine, sarà una priorità assoluta.”