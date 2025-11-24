Montemiletto festeggia i 100 anni di Lorina Straccia

MONTEMILETTO – La comunità di Montemiletto si unisce per festeggiare un traguardo speciale: i cento anni di Lorina Straccia. Il sindaco, Massimiliano Minichiello, ha voluto condividere l’importante ricorrenza con un messaggio sui social: “Alla nostra concittadina Lorina Straccia i più sentiti auguri per il raggiungimento del traguardo di un secolo di vita. La tua esistenza, interamente dedicata alla famiglia, rappresenta una preziosa testimonianza di valori ed un esempio per le nuove generazioni. Un caloroso abbraccio dal Sindaco, l’Amministrazione comunale e da tutta la Comunità di Montemiletto, che è sempre più onorata di vantare ben otto concittadini che hanno superato un secolo di vita.”

Lorina Straccia è molto più di una semplice cittadina: è un simbolo di amore, dedizione e valori che attraversano le generazioni. Cent’anni di vita non sono solo un numero, ma un percorso costellato di affetti, sacrifici e gioie condivise con la famiglia e con chi le sta accanto.

Lorina, rappresenta un patrimonio prezioso per Montemiletto: un tesoro di esperienza, saggezza e amore che la comunità ha il privilegio di custodire e celebrare.